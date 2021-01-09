أوكرانيا تشكر تركيا لمساعدتها في إطلاق سراح 4 بحارة أوكرانيين محتجزين في ليبيا

أعلنت مصادر صحفية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رد على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شكره على المساعدة في إطلاق سراح 4 بحارة أوكرانيين كانوا محتجزين في ليبيا منذ 2016.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أمس الجمعة أن 4 من مواطنيها من طاقم الناقلة “كابتن خيام”، سيعودون إلى بلادهم، بحسب وكالة الأناضول التركية.

والأربعاء الماضي، أعلنت الشرطة القضائية في طرابلس، ترحيل 4 أوكرانيين اتهموا بتهريب وقود على متن ناقلة تم ضبطها في فبراير 2016، قرب الساحل الليبي الغربي.

والمعروف أن أردوغان يمارس سياسات عداءية تجاه ليبيا منذ سنوات، وانتقدته دول عدة لتدخله غير المشروع فى ليبيا وإبرامه اتفاقات غير قانونية مع حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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