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البكوش : ليبيا تعيش هدنة مؤقتة لحين وضوح سياسات بايدن في المنطقة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المستشار السابق لما يعرف بـ مجلس الدولة صلاح البكوش، أن ليبيا تعيش هدنة مؤقتة و ليس إتفاق سلام بسبب عدم حل المشكلة من جذورها، لا فتا إلى أن قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة أثر على مسار الأزمة الليبية.

و أوضح البكوش خلال مداخلة تلفزيونية تابعتها ليبيا 24 ، أن كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا ستنتظر لحين التأكد من توجهات الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة و هذا هو أساس تحرك مصر تجاه حكومة الوفاق، لافتا إلى أن المصالحة الخليجية ستقلص فرصة حدوث حرب في السنوات القادمة .

و دعا البكوش اللجنة الاستشارية لحل الاشكالية التي وقع فيها ملتقى الحوار السياسي حول آلية إختيار السلطة التنفيذية، موضحا أن هناك مشكلة في هذه اللجنة كونها تشكلت على أساس الأقاليم ، لافتا إلى ضرورة التركيز على ما يحدث في اللجنة القانونية فيما يخص الأساس الدستوري و القانوني للإنتخابات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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