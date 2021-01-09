لينو: تم اختيار اللجنة الاستشارية من 18 عضو

أعلن عضو مجلس النواب محمد لينو، أنه تم اختيار اللجنة الاستشارية من 18 عضو، حيث قدمت عبر تطبيق ”الزوم” خلال أكثر من جلستين مقترحات لاقت تجاوبا كبيرا مما شجع الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لعقد لقاء مباشر ما بين الأعضاء بناءً على طلبهم.

وقال لينو، إن مقترحات اللجنة مازالت قيد التداول وغير قابلة للنشر لكنها عبارة عن أفكار نيرة وبناءه فيها تجاوب من الأعضاء وسيتم عرضها على لجنة الـ 75 ليتم التوافق، مشيرا إلى أن صلب مهام اللجنة هو مناقشة المقترحات وتجاوز العقوبات للوصول لأكبر قدر من الوفاق وعرضها بعد ذلك على لجنة الـ75 لتنال الإعتماد والرضا واختيار السلطة التنفيذية.

واعتبر لينو، أن المشكلة في ليبيا ليست داخلية لكن بسبب وجود أطراف خارجية واقليمية ودولية أدى لحدوث مشكلة مركبة، منوهاً إلى أن البعثة قطعت مشوار جيد ووصلت لتوافقات جيدة بالخصوص، موضحاً أن هناك تقدم كبير وتغير واضح في المواقف بما يتعلق بالشأن الداخلي.

وأكد لينو، أن ما حدث داخل ملتقى الحوار ليس تحدي بقدر ماهو مخاوف فكل الأطراف لديها مخاوف من بعضها البعض لكن المشهد حالياً يظهر به نوع من التقارب في وجهات النظر.

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