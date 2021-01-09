السراج يلتقي السفير الأمريكي بمقر إقامته في روما

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعا اليوم السبت مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وجرى الاجتماع بمقر إقامة السراج في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن الاجتماع بحث مستجدات الوضع في ليبيا وما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أنه تم التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، حتى تحقق هذه المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.