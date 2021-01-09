“الليبية للإغاثة” تنظم تدريبا حول علاقة الحالة النفسية بالصحة الجسدية

قامت الهيئة الليبية للإغاثة، اليوم السبت، بالتنسيق مع منظمة التنوير للتنمية الشاملة وجمعية الطفل الليبي للأعمال الخيرية بتقديم محاضرة توعوية تحت عنوان ” الضغوط النفسية والدعم النفسي ” للمتدربين بمقـر الهيئة الليبية للإغاثة.

وبحسب إيجاز صحفى للهيئة، حضر التدريب 30 متدرب تحت أشراف ” هناء الرويعي ” وهدف هذه الدورة مفهوم الحالة الصحية والضغوط النفسية والعلاقة بين الحالة النفسية والصحة الجسدية وفي نهاية المحاضرة قدمت الهيئة الليبية للإغاثة والمنظمة والجمعية شهادات تكريم وتقدير وهدايا للأخوة رجال الاسعاف وتقديراً لمجهوداتهم المبذولة.