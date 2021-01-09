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بالصور | زيلينسكي يكشف عن وساطة أردوغان للإفراج عن 4 مهربي وقود أوكرانيين من سجون الوفاق

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت رسالة شكر بعثها الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن وساطة تركية للإفراج عن المحتجزين في ليبيا.

تغريدة على الحساب الرسمي لـ”زيلينسكي” في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد قال فيها:” أشكر بشكل خاص رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان على المساعدة في إجلاء مواطنينا، أنا ممتن لدعم تركيا”.

بدوره رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغريدة مماثلة على على نظيره الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” قائلا:”صديقي العزيز زيلينسكي يسعدنا عودة البحارة الأوكرانيين إلى ديارهم سالمين معا سنواصل النضال من أجل جميع أصدقائنا من أجل جميع إخوتنا وأخواتنا في أي مكان في العالم”.

بشار إلى أن الأوكرانيين الـ4 الذين كانوا محتجزين في ليبيا قد وصلو اليوم السبت إلى بلادهم وسط استقبال البحارة من قبل أسرهم وأصدقائهم في مطار بوريسبيل في أوكرانيا.

ونقل تقرير إخباري مقتضب أعدته شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإخبارية الدولية عن وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الخارجية الأوكرانية تأكيدهما إنهاء مفاوضات معقدة وطويلة بشأن إطلاق سراح الـ4.

هذا وكان جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة عدل الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي قد أعلن إكماله عملية ترحيل”يافين مورار” و”فلاديمير توستوهان” و”أوليه فوينيروفسكي” و”بافلو تشيكا” ممن تم الحكم عليهم بالسجن لـ5 سنوات في ديسمبر من العام 2017 على ذمة قضية تهريب وقود.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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