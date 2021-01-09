الرئاسي” يتدخل لحل أزمة المركز الليبي للمحفوظات

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وزارة المالية، بوضع آلية مناسبة يتم بموجبها سداد قيمة الإيجارات المترتبة على المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية لصالح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مقابل انتفاع المركز من العقار المؤجر من الهيئة.

وأشار مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، يوسف المبروك، في كتاب وجهه إلى مدير مكتب شؤون وزارة المالية، إلى أن القرار جاء نظرا لمحدودية المخصصات المالية للمركز، وبسبب تعديل القيمة الإيجارية للعقار المذكور من 40 ألف دينار شهريا إلى 150 ألف دينار شهريا، وبالتالي لم يتمكن المركز من الإيفاء بالتزاماته تجاه الهيئة.

وذكر المبروك أن توجيهات السراج لوزارة المالية تتضمن وضع آلية لسداد ديون كافة الجهات العامة مقابل انتفاعها بالعقارات التي تملكها الهيئة أو للدولة الليبية.

وفي كتاب آخر، أبلغ المبروك، رئيس الهيئة العامة للأوقاف، بقرار السراج، وعدم القيام بأي إجراء تجاه المركز لحين انتهاء وزارة المالية من وضع الآلية المناسبة لسداد الديون.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أعلنت مساء الجمعة، عن تكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية مقر مركز المحفوظات والدراسات التاريخية الكائن بمنطقة أبو مشماشة في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان، إن تأمين المقر جاء بتنسيق بينها وبين رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وبناءً على ورود معلومات مصدرية مفادها قيام مجموعة بالتهجم على المقر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تأمين وحماية المقر وعدم السماح لأي مجموعة أو جهة بالدخول إليه والتعرض له، إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية