وليامز ترحب بدعم السراج للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده

أعلنت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز، مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي.

ورحبت وليامز، بما أبداه السراج من التزام حكومة الوفاق غير المعتمدة بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021 بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، وفق تعبيرها.

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