ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ أجدابيا |

09 January, 2021

أدى عشرات المواطنين بمدينة أجدابيا، صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء، والتي دعى إليها مكتب الأوقاف والشؤون و الإسلامية بالمدينة، وأمنت مديرية أمن أجدابيا، الساحة أثناء تأدية الصلاة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية فقد تم تأدية الصلاة في الساحة الترابية المقابلة لمحطة الوقود بطريق بنغازي، والمقابلة لمقر الشرطة الزراعية (مشروع الأبقار سابقا )، وذلك نظرا لتأخر نزول الغيث، واهتداء بالسنة النبوية الشريفة.