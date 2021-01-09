السراج ونورلاند يؤكدان على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، السبت، في مقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن السراج ونورلاند تناولا خلال اللقاء ما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية، المسار العسكري الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي.

وأضاف البيان أن السراج ونورلاند أكدا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي حتى تحقق المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في ليبيا.

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