مقابل 2500 دولار.. نصب واحتيال على 3 شباب مصريين بتوفير فرص عمل بليبيا

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن ٣ شباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية المصرية، شخصا مصريا و٤ ليبيين بإيهامهم بإمكانية توفير فرص عمل لهم بدولة ليبيا “هجرة غير شرعية ” مقابل ٢٥٠٠ دولار لكل منهم ، وقاموا بدفع جزء من المبلغ أثناء توجههم للسفر فوجئوا بعدم وجود تاشيرات أو تذاكر للسفر.

وأوضحت المصادر، أنه ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود محضر محرر لمركز شرطة السنبلاوين بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر يتضمن بلاغ كل من “عادل ع. ف ” ،٢٣ عاما ، دبلوم زراعة و شقيقه “محمد .ع.ف ” ٣٤ عاما ، كهربائى سيارات ، و”محمود .ع. م ” ،٣٢ عاما عامل ، وجميعهم يقيمون قرية الزهايرة دائرة المركز ، بقيام كل من “إبراهيم ح. ال ” مصري الجنسية ” وعدد “٤” اشخاص ليبى الجنسية ، وهم كل من ” نوري .ع.ال ” ،”وفتحي .ال” ،” عمر . ع.م ” ،” طارق .ال” بإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم وتسفيرهم الى دولة ليبيا عن طريق دولة الإمارات ” هجرة غير شرعية” مقابل مبلغ مالى وقدره “٢٥٠٠ دولار امريكى ” لكل منهم ، وقيامهم بدفع مبلغ مالى ” ٨٠٠ دولار أمريكى ” لكل منهم وتسديد باقي المبلغ عند وصولهم.

وقالت المصادر، إنه أثناء قيام المبلغين بالتوجه الى مطار برج العرب بالإسكندرية للسفر إلا أنهم تفاجأوا بعدم وجود تأشيرات أو تذاكر للسفر فقاموا بالإبلاغ ، وعدم تحصلهم حتى الآن على المبالغ المالية السابق دفعها للمذكورين قيد المحضر برقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابة العامة المصرية.

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