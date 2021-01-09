مصطفى يحيى: موعد وصول المراقبين الدوليين إلى ليبيا لم يحدد

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مصطفى يحيى، السبت، إن موعد وصول المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لم يحدد بعد.

وأضاف يحيى في تصريح صحفي أن المراقبين الذين يتم اختيارهم عادة من المدنيين، سيكونون تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وتابع يحيى أن السعي متواصل لتبادل المحتجزين بين الجيش وقوات الوفاق مشيرًا إلى أن اليومين القادمين سيحملان أخبارا طيبة بخصوص تنفيذ الاتفاق، مبينًا أن اللجنة العسكرية ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاقية جنيف.

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