وليامز تشكر السراج على دعمه للحوار السياسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ،والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ،السبت ،في روما لمناقشة سبل دفع الحوار السياسي الليبي إلى الأمام، قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الأسبوع المقبل في جنيف.

ورحبت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز بالتزام السراج ودعمه لعملية الحوار التي تيسرها الأمم المتحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

التقى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم…