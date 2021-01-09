«الضغوط النفسية» محور دورة تدريبية للهيئة الليبية للإغاثة

قدمت الهيئة الليبية للإغاثة، السبت، بالتنسيق مع منظمة «التنوير» للتنمية الشاملة وجمعية «الطفل الليبي» للأعمال الخيرية، دورة تدريبية تحت عنوان «الضغوط النفسية والدعم النفسي».

واستهدفت الدورة 30 متدربًا بمقر الهيئة الليبية للإغاثة، تحت إشراف هناء الرويعي، وهدفت إلى التعريف بمفهوم الحالة الصحية والضغوط النفسية والعلاقة بين الحالة النفسية والصحة الجسدية، حسب بيان منشور على صفحة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بموقع «فيسبوك».

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وفي نهاية الدورة قدمت الهيئة الليبية للإغاثة ومنظمة «التنوير» وجمعية «الطفل الليبي» شهادات تكريم وتقدير وهدايا لرجال الإسعاف تقديرًا لجهودهم.

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