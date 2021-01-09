مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة يتفقد التمركزات الأمنية داخل بنغازي وضواحيها

أجرى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقيد “الشريف اسماعيل اقويدر” رفقة أعضاء مكتب الدوريات بالإدارة رائد امجد يوسف ونقيب موسي الحوتي وملازم أول ناصر السمين ، جولة تفقدية علي فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية والبوابات والتمركزات الأمنية داخل بنغازي وضواحيها (بوابة جروثه_ بوابة الطلحية_ بوابة الفيض ) لمتابعة سير العمل الأمني و تقييم الأداء و مدى تنفيذ رجال الأمن والشرطة التعليمات المسندة لهم من قبل وزارة الداخلية.

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، شدد العقيد “الشريف اقويدر” على ضرورة المحافظة على الأمن وبسطه والمجاهرة به والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى ى ضرورة نشر روح التعاون الأمني بين كافة الأجهزة الامنية والمحافظة علي الاليات التابعة لوزارة الداخلية وارتداء القيافة العسكرية الكاملة،كما دعا بضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمة ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بعيداً عن الجهوية والمناطقية.