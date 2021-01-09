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طرابلس.. أعمال صيانة لمستوصف “أبوذر الغفاري”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت أعمال الصيانة المستعجلة لمستوصف “أبو ذر الغفاري” الكائن في محلة المشروع، شارع المطبات، التابع لبلدية “أبوسليم” وتشمل الأعمال الطلاء وصيانة دورات المياه وتركيب الأبواب والنوافذ ،إضافةً إلى  توريد مولد كهربائي .

تأتي هذه الأعمال المستعجلة بسبب تهالك مرافق المستوصف الي وصفه مكتب الإعلام في البلدية بالمرفق الحيوي، لاسيما بعد تعرضه للعديد من القذائف والغياب شبه التام لجهات ذات الاختصاص-حسب ما نشره المكتب .

وأثنى المجلس البلدي “أبوسليم” على الدعم المقدم من “المجلس الدنماركي” لدعم هذه الاعمال فى ظل عدم استلام أى ميزانية لإعادة الإعمار لمجمل منطقة جنوب العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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