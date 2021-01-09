بدعم الأهالي.. رصف شوارع محلة شهداء المنشية

يتابع مكتب المشروعات في بلدية طرابلس المركز يسر العمل لرصف الشوارع الفرعية الرابطة بين “شارع جامع نشنوش” و “شارع المعدات الطبية” الواقعة في محلة شهداء المنشية والتي توقف العمل بها منذ سنة 2014 م-حسب ما أوردته البلدية على منصتها الإعلامية.

وجاء في منشور البلدية إنها تحصلت على التمويل اللازم لاستكمال هذه الطرق من خلال الدعم الأهلي للمواطنين والتبرعات من المقتدرين منهم، حيث أثنت على كل الداعمين، شاكرةً “جميع القائمين على هذه الأعمال خدمة للصالح العام”.

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