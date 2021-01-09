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بدعم الأهالي.. رصف شوارع محلة شهداء المنشية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتابع مكتب المشروعات في بلدية طرابلس المركز يسر العمل لرصف الشوارع الفرعية الرابطة بين “شارع جامع نشنوش” و “شارع المعدات الطبية” الواقعة في محلة شهداء المنشية والتي توقف العمل بها منذ سنة 2014 م-حسب ما أوردته البلدية على منصتها الإعلامية.

وجاء في منشور البلدية إنها تحصلت على التمويل اللازم لاستكمال هذه الطرق من خلال الدعم الأهلي للمواطنين والتبرعات من المقتدرين منهم، حيث أثنت على كل الداعمين، شاكرةً “جميع القائمين على هذه الأعمال خدمة للصالح العام”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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