حملة لتطعيم طلاب المدارس في شحات

أعلن المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات، الأحد، انطلاق حملة تطعيم المدارس داخل المدينة.

وقال المكتب عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن فريق التطعيم زار، السبت، عدد من المدارس منها مدرسة «نهج التميز» حيث تواجد 57 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

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إضافة إلى تطعيم 56 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة «رواق المعارف»، و15 طالبا وطالبة من الصف التاسع، علاوة على 48 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة «براعم الغد»، و16 طالبا وطالبة من الصف التاسع.

وأشار المكتب كذلك إلى تطعيم 65 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة «الحكمة البالغة»، مؤكدا استمرار الحمله خلال الأيام المقبلة في جميع المدارس التي عادت إلى الدراسة في البلدية.

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