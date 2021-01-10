رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي التابعة للشركة الليبية للاستثمار يفتتح عدداً من المصحات

قام رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، السبت ، بزيارة وافتتاح عدد من المصحات التابعة للشركة الليبية لاستثمار وتشغيل المرافق الصحية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام وعدد من الأطباء والمشرفين على المصحات والمراكز .

وبحسب إيجاز صحفي للصندوق، قد شملت الزيارة تفقد مصحة الرواد للعيون وافتتاح مصحة الأوكسجين ومركز بيفرلي التخصصي، فيما عبر رئيس مجلس إدارة الصندوق عن شكره للقائمين على الشركة والمصحات للجهود المبذولة وعن أمله في أن تكون هذه المصحات والمراكز داعماً للشركة، كما يأمل أن تكون من الشركات التي يعتمد عليها الصندوق في تنفيذ سياساته المستقبلية .