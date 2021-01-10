مدير الإدارة العامة للتفتيش بداخلية الحكومة الليبية يحضر الجمع السنوي للضباط

قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية العقيد الشريف اسماعيل اقويدر ، السبت ،بحضور الجمع السنوي لضباط وضباط صف افراد التابعين لفروع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي الكبري برئاسة العقيد أسامة محمد الدرسي.

وبحسب إيجاز صحفي للإدارة، أبدى مدير الإدارية العامة للتفتيش والمتابعة العقيد الشريف قويدر، إعجابه بالانضباط والقيافة الممتازة لضباط وضباط صف افراد مصلحة الأحوال المدنية بنغازي ،واثنى على مجهودات مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي العقيد أسامة الدرسي، وحرصه الشديد واهتمامه بأفراد الأمن وبجميع السجلات المدنية فرع بنغازي الذي شاهدت تطور ملحوظة والمحافظة على الهوية الليبية .