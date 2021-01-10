ودَّان.. كلية التربية وخطة الدراسة عن بعد

عقدت كلية التربية في مدينة ودّان ، التابعة لجامعة الجفرة اجتماعها الأول للعام الجامعي 2020-2021م والذي يهدف إلى توفير البيئة التعليمية المحفزة وتعزيزها لتطوير المهارات المطلوبة للعملية التعليمية-حسب ما ذكره المكتب الإعلامي للكلية.

وناقش المجتمعون خلال جدول الأعمال عدة بنود رئيسية ومحاور، منها خطوات الاستعداد للدراسة في الكلية وعرض تقرير مكتب الجودة وتقييم الأداء وعرض نتائج اجتماع مكتب المعلومات والتوثيق، علاوةً على عرض خطة اللجنة المكلفة بإعداد خطة الدراسة عن بعد .. وما يستجد من أعمال.

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