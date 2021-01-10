اللجنة الرئيسية للتعويض عن المنقولات تجتمع في مصراتة

استضاف المجلس البلدي مصراتة -السبت- لقاءً جمع اللجنة الرئيسية للتعويض عن المنقولات باللجان الفرعية التابعة لها على مستوى ليبيا-حسب ماورد عن المنصة الإعلامية لبلدية مصراتة.

تخلل الاجتماع الالتقاء مع العديد من المواطنين المتضررين، والاستماع إليهم والاطلاع على مشاكلهم،من أجل إيجاد الحلول لهم وعرض آليات حصولهم على التعويضات عن الخسائر والأضرار التي أصابت منقولاتهم، خلال الاشتباكات المسلحة التي حصلت في عموم البلاد من عام 2011، وحتى عام 2020م.

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