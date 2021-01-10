الوطنية لحقوق الإنسان: نحو 45 ألف مهاجر وطالب لجوء مسجلون في ليبيا

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأحد، إن هناك 44725 مهاجرًا وطالب لجوء مسجلا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وأضافت اللجنة أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من ‎ليبيا في 2020 بلغ 811 شخصا، بما في ذلك 321 عن طريق إعادة التوطين.

وتابعت اللجنة أن عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر المتوسط وتم إعادتهم إلى ليبيا خلال عام 2020 بلغ 11891.

وأشارت اللجنة إلى أن أكثر من 300 مهاجر ولاجئ لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا خلال عام 2020، مبينة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

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