مصادر: روما رفضت عرض السراج بتسمية رئيس حكومة من شرق ليبيا

أفادت مصادر، السبت، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، عرض على الجانب الإيطالي في زيارته الأخيرة إلى روما، تسمية رئيس حكومة من شرق ليبيا، وطالب الحكومة الإيطالية بدعم هذا المسار.

وقالت المصادر إن الحكومة الإيطالية رفضت هذا العرض، وأكدت للسراج أنها تدعم مسار ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بقيادة البعثة الأممية في ليبيا.

وكان السراج قد قام بزيارة غير معلنة إلى إيطاليا، الجمعة، التقى خلاله رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي الذي أكد على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر 2021.

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