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علي أوحيدة: عقيلة صالح رئيس برلمان الشعب يتفاوض مع ممثلي الاحتلال بطرابلس

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي، المقيم في بروكسل ببلجيكا، أنه كان يتمنى من نواب البرلمان المنتخبين من الشعب، تنظيم خلايا المقاومة في الجزء المحتل من البلاد وليس التفاوض مع المتعاونين مع المحتل.

وقال أوحيدة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كنا نتمنى من ممثلي الشعب في البرلمان المنتخب، تنظيم خلايا المقاومة في الجزء المحتل من البلاد، وليس التفاوض مع من يتعاون مع المحتل”.

وأضاف، في تغريدة أخرى “عقيلة صالح نظريا يرأس البرلمان الذي يمثل الشعب، فوجدناه يتفاوض مع خالد المشري وباشاغا وغيرهما الذين انقلبوا على الشعب، حقيقة ولا تنكروا”.

وتابع في تغريدة أخرى “جميع المدافعين عن عقيلة صالح يبررون ذلك بالدفاع عن برقة، خطأ جسيم وخذلان لأهل برقة الكرام، وغالبية غرب ليبيا ضد نظام المليشيات وضد تركيا ولكن تحت الاستعمار”.

واستطرد “أداء البرلمان الليبي خلال الخمس سنوات الاخيرة هو الحكم الوحيد والمعيار الفعلي لتقييم عقيلة صالح، غير ذلك إما تحامل عليه، أو تبعية عمياء، الذي له عقل ليس بحاجة لمقياس اخر”.

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الاحتلا التركي المشري باشاغا طرابلس عقيلة صالح على أوحيدة مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا شك في وطنية وحكمة السيد المستشار عقيلة صالح ولكن اعبرة بالنتائج كما يقولون…إدارة المجلس الفترة الماضية كانت مقصرة لعدة أسباب منها عدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس علي الجميع و كذلك اعتماد مبدأ التوصيات والمجاملات الاجتماعية في عمل المجلس وكذلك ترك السيد المشهور/ابوعكوز يسرح و يمرح ويقرر موعد انعقاد المجلس كما يشاء مما أساء لرئاسة المجلس …والعديد من التصرفات الاخري ….اذا كان بالامكان تفادي هذه العيوب سيكون آداء المجلس جيدا و راقيا …نسأل الله التوفيق لكل مخلص لهذا الوطن …اللهم آمييييييييييين….

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  • عايش في بروكسل وتشعل في النار منها يا اخي قول كلمةًخير ولا اسكت جماعة الغرب اثبتوا حسن النوايا واي تفاوض لصالح ليبيا مبارك

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  • الشَّعْب الليبي فِي شَرْقٍ الْبِلَادِ وَغَرْبَهَا وَالسَّيِّد عَقِيلَة صَالِح والبرلمانيين الَّذِينَ مَعَهُ فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ سِيَاسَة الأمْرُ الواقِعُ مِنْ قِبَلِ الأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ المنحازه لَهَوِي الدَّوْلَة الاسْتِعَمَارِيَّة الَّتِي تُعْمَلُ عَلِيّ الْحُفَّاظ عَلِيّ مَصَالِحِهَا فِي لِيبِيا فَقَط وَلَا يهمها حَال الشَّعْب الليبي أَو الدَّوْلَة اللِّيبِيَّة فُرِضَت الأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ عَلِيّ الليبيين فِي مُؤَامَرَة الصُّخَيْرَات أَجْسَام مُضَادَّةٌ للبرلمان الشَّرْعِيّ وَالْحُكُومَة الشَّرْعِيَّة الْمُنْبَثِقَة عَنْه وَسَبَب فَرْضٌ الْأُمَم الاسْتِعَمَارِيَّة لأجسام بديله كَوْنِهَا لَمْ تَجِدْ فِي البَرْلَمان الشَّرْعِيّ وَالْحُكُومَة الشَّرْعِيَّة مِنْ لَدَيْه الِاسْتِعْدَاد لِيَكُون عَمِيل وَهَذَا لَا يَرُوق للغرب أَنْ تُوجَدَ دَوْلَة لَيْسَ بِهَا عملاء فَأَفْسَدَت عَلِيّ البَرْلَمان وَعَلِيٌّ الْحُكُومَة عَمَلِهِمَا وَفُرِضَت الْمَجْلِس الاعمي للدولمه كبديل للبرلمان وَالْمَجْلِس التعاسي كبديل لِلْحُكُومَة فَتَعْيِين العملاء غَالِبًا مَا يَأْتِي مِنْ الْخَارِجِ وَأَصْبَحَت هَذِه الْأَجْسَام الْمُزَيَّفَة فِي غَرَّب الْبِلَاد تَحْظِي بِتَأْيِيد دُولي وتفتقد للتأييد الداخلي  وانقسم الليبيين فِي التَّأْيِيد الْمَوَاطِن الْحُرّ وَالشَّرِيف أَيَّد البَرْلَمان الشَّرْعِيّ حُكُومَتَه وَعَلِيٌّ الطَّرَفِ الْآخَرِ رَأَيْنَا مِنْ يُؤَيِّد حَفْنَة مِن العملاء الَّذِين أَتَت بِهِم قِصَاصِه وَرَقَ خَرَجَتْ مِنْ جَيْب لِيُون فِي المؤامره الَّتِي تَمُتْ فِي الصُّخَيْرَات فأستلمت عِصَابَة العملاء فِي زِمَام الْأَمْرِ فِي طَرابلس  فعقيله صالح فِي تفاوضه مَع العملاء يعي حقيقة هؤلاء لكنه مُجْبَرًا أَخَاك لَا بَطَلَ

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