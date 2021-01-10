علي أوحيدة: عقيلة صالح رئيس برلمان الشعب يتفاوض مع ممثلي الاحتلال بطرابلس

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي، المقيم في بروكسل ببلجيكا، أنه كان يتمنى من نواب البرلمان المنتخبين من الشعب، تنظيم خلايا المقاومة في الجزء المحتل من البلاد وليس التفاوض مع المتعاونين مع المحتل.

وقال أوحيدة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كنا نتمنى من ممثلي الشعب في البرلمان المنتخب، تنظيم خلايا المقاومة في الجزء المحتل من البلاد، وليس التفاوض مع من يتعاون مع المحتل”.

وأضاف، في تغريدة أخرى “عقيلة صالح نظريا يرأس البرلمان الذي يمثل الشعب، فوجدناه يتفاوض مع خالد المشري وباشاغا وغيرهما الذين انقلبوا على الشعب، حقيقة ولا تنكروا”.

وتابع في تغريدة أخرى “جميع المدافعين عن عقيلة صالح يبررون ذلك بالدفاع عن برقة، خطأ جسيم وخذلان لأهل برقة الكرام، وغالبية غرب ليبيا ضد نظام المليشيات وضد تركيا ولكن تحت الاستعمار”.

واستطرد “أداء البرلمان الليبي خلال الخمس سنوات الاخيرة هو الحكم الوحيد والمعيار الفعلي لتقييم عقيلة صالح، غير ذلك إما تحامل عليه، أو تبعية عمياء، الذي له عقل ليس بحاجة لمقياس اخر”.