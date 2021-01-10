142 إصابة بفيروس كورونا المستجد في درنة منذ ظهور الوباء

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولى درنة، عن تسجيل 142 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في المدينة شهر مارس من العام الماضي.

وقال المركز في بيان السبت، إن الفترة من 24 مارس حتى 31 ديسمبر الماضيين، شهدت الكشف على 18320 شخصا من قبل من قبل أطباء المركز، بينما وصل عدد حالات التى تم الكشف عليها عن طريق التحليل السريع بواسطة الدم، إلى 6427 شخص .

وبحسب البيان، بلغ عدد المساحات الأنفية 531 مسحة.

– تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في درنة

وتابع المركز أنه شارك فى حملة وقاية لنشر الوعى والتثقيف الصحى وتخصيص مساحة عبر الإذاعة المسموعة، والكشف على الحالات المحجورين منزليآ، وتقديم العلاج لهم ونقل الحالات إلى مركز الشفاء للعزل الصحى .

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