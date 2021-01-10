انطلاق حملة لتطعيم طلاب المدارس في بلدية الشحات

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببلدية شحات، اليوم الأحد، عن انطلاق حملة لتطعيم طلاب المدارس داخل البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن فريق التطعيم تفقد يوم السبت، عدد من المدارس منها مدرسة “نهج التميز” حيث تواجد 57 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وأشار المكتب إلى أنه تم تطعيم 56 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة “رواق المعارف” و15 طالبا وطالبة من الصف التاسع، علاوة على 48 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة “براعم الغد”، و16 طالبا وطالبة من الصف التاسع.

ولفت المكتب إلى أنه تم تطعيم 65 طالبا وطالبة من الصف الأول الإبتدائي في مدرسة “الحكمة البالغة”، مؤكدا استمرار الحمله خلال الأيام المقبلة في جميع المدارس التي عادت إلى الدراسة في البلدية

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