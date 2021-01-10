السراج يبحث مع السفير الأمريكي مسارات حل الأزمة الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاندما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج بحث خلال إقامته في العاصمة الإيطالية روما، مع سفير إيطاليا مستجدات الوضع في ليبيا وما تحقق من تقدم في مسارات حل الازمة الليبية، “المسار العسكري الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي”، والتأكيد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، حتى تحقق هذه المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.