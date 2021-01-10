شركة الكهرباء: إستمرار سرقة الأسلاك يهدد بإنهيار الشبكة العامة والإظلام التام

ليبيا – أعربت الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس عن مخاوفها من عودة حالة الإظلام التام واستمرارها في مناطق عدة نتيجة سرقة الأسلاك الكهربائية.

بيان صحفي صادر عن الشركة السبت تابعته صحيفة المرصد أكد سرقة 2300 متر من أسلاك الكهرباء في دائرة توزيع السواني، فضلًا عن تواصل أعمال نهب مكونات الشبكة الكهربائية التي تصاعدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لا سيما في منطقة الأصفاح على التوالي.

وأضاف البيان أن هذا الأمر تسبب في معاناة إضافية للشركة والمواطن، فيما قامت مجموعة خارجة على القانون بسرقة أسلاك مسافة 1200 متر ضغط عالٍ على خط اتجاه الأصفاح من محطة 11/30 السواني، ما تسبب في خروج 5 محولات هوائية عن الخدمة ودخول المنطقة في ظلام لساعات طويلة.

وأشار البيان إلى الاعتداء على خط اتجاه الدعم الإلكتروني وسرقة أسلاك ضغط عال من محطة الحشان 4 مسافة 600 متر، وخروج محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط أبو ساق، وسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 500 متر على محول العجيلي المتغدي من خط ضغط عالٍ اتجاه الفاندي من محطة الفرعية التقنية 2، في منطقة الكريمية بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية