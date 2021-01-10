السني: مقترح غوتيريش لا يتضمن إرسال قوات عسكرية لليبيا

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، أن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش لمراقبة وقف إطلاق النار لا يتضمن إرسال قوات عسكرية.

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وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “مقترح الأمين العام لمجلس الأمن لمراقبة وقف اطلاق النار لا يتضمن إرسال قوات عسكرية أو قبعات زرقاء كما يتم اشاعته، إنما واستجابةً لطلب لجنة 5+5 يتم ارسال مراقبين غير عسكريين وغير مسلحين تحت إشراف أممي، وذلك لمراقبة مثلث بن جواد-أبوقرين-سوكنة” مضيفا “يظل هذا مقترح ينتظر اقرار مجلس الأمن”.

وكان غوتيريش اقترح في رسالة لمجلس الأمن أن يدعم مراقبون دوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين. وأضاف أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.