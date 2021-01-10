توفير خدمة الإنترنت ببلدية نسمة خلال أسبوع

أعلنت بلدية نسمة قيام شركة «أوائل الخليج» بتركيب أجهزتها ومعداتها لتوفير خدمة الانترنت بالمنطقة؛ على أن تتوافر الخدمة خلال أسبوع.

وأوضحت أنه من المحتمل أن يتم توفير هذه الخدمة أيضا بمنطقة ابو الغرب، وأنه سيتم إطلاق الخدمة في غضون أسبوع، حسب بيان نشرته البلدية على موقع «فيسبوك».

ويصل سعر سعة الجيجا الواحدة إلى نحو دينارين «وأحيانا أقل حسب نوع الخدمة و التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها و كيفية الاشتراك و طرق التواصل مع الزبائن من خلال صفحة فيسبوك و رقم هاتف محمول سيتم الإعلان عنهما قريبا»، وفق البيان.

وأكدت البلدية أن هذه الخدمة كإحدى نتائج مشروع الألياف البصرية الذي تم تنفيذه من قبل شركة «هاتف ليبيا» بالتعاون مع بلدية نسمة.

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