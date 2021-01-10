الارصاد توضح توقعات الطقس والحرارة اليوم 10-1-2021 واليومين القادمين في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا، أن تستمر الحرارة فوق معدلاتها الفصلية هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا.

واشارت النشرة الصادرة اليوم الاحد، أن الاجواء في البلاد تشهد رياح جنوبية نشطة مثيرة للاتربة والغبار على مناطق غرب ليبيا، وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظاً بداية من يوم غدا على اغلب مناطق الشمال الغربي.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية:

يشهد طقس المنطقة الممتدة من رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة وحتى جبل نفوسة اجواءا دافئة مع اثارة للاتربة هذا اليوم واحتمال سقوط امطار متفرقة مساء الثلاثاء على بعض المناطق، بينما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة مثيرة للاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية على بعض المناطق تتحول تدريجياً من يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية يوم الثلاثاء، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 27-35مْ وتسجل انخفاض ملحوظ وتدريجي بداية من يوم الغد.

فيما يسود طقس المناطق الممتدة من الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة، أجواء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الغد تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة احياناً مثيرةً للأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين 24-30مْ وتسجل انخفاض من مساء الثلاثاء على اغلب المناطق.

فيما يشهد طقس الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، سماءا صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة مما يتسبب في اثارة للاتربة والرمال تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين 27-33مْ وتسجل انخفاضا ملحوظاً يوم الغد على غدامس ويشمل الانخفاض بقية المناطق يوم الثلاثاء.

وبحسب النشرة فإن طقس مناطق الكفرة – السرير – تازربو، يشهد سماءاً صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 24 -27 مْ.

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