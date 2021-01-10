توقعات أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة والامطار

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الحرارة مازالت فوق معدلاتها الفصلية هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ليبيا.

موعد انخفاض الحرارة

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تسجل انخفاضًا ملحوظًا بداية من يوم غد الإثنين على أغلب مناطق الشمال الغربي.

أمطار متفرقة

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة يكون دافئ مع إثارة للأتربة هذا اليوم، واحتمال سقوط أمطار متفرقة مساء الثلاثاء على بعض المناطق.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق تتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية يوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 35) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا وتدريجيًا بداية من يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الغد تصل سرعتا إلى (50) كم/ساعة أحيانًا مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 30) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا من مساء الثلاثاء على أغلب المناطق.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبين المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27 – 33) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على غدامس ويشمل الانخفاض بقية المناطق يوم الثلاثاء.

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة – السرير – تازربو تكون فيه السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24 – 27) درجة مئوية.