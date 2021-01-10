«مكافحة الأمراض»: تسجيل 743 إصابة بفيروس كورونا و1099 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 743 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و1099 حالة شفاء و13 وفاة.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 4410 عينات من المختبرات المرجعية، أظهرت التحليل سلبية 3667 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 743 حالة، منها 353 جديدة و208 لمخالطين.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 104 آلاف و745 حالة، منها 22 ألفا و872 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 80 ألفا و292 شخصا، وتم تسجيل 1581 حالة وفاة بالفيروس.

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