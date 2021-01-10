مكافحة الأمراض: 743 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا بينها 353 إصابة جديدة و208 حالة مخالطة من إجمالي 4410 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه جرى تسجيل ( 1099 ) حالة شفاء منها 901 حالة في طرابلس كما جرى تسجيل 13 حالة وفاة موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ 104745حالة منها الحالات النشطة : 22872 والمتعافين : 80292 والوفيات : 1581 حالة.