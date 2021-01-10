مصادر تكشف ترتيبات الإخوان مع تنظيم القاعدة في ليبيا لتولي حكم مصر

أفادت مصادر صحفية، بورود معلومات تبين أن التعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة كان قائما منذ تأسيس القاعدة في أفغانستان في الثمانينات من القرن الماضي، حيث رصدت الأجهزة الأمنية المصرية لقاءا جرى في أفغانستان عام 1986 شارك فيه مفكر التيارات الإسلامية ومنظرها أبو الأعلى المودوي، وقيادات القاعدة وعلى رأسهم أيمن الظواهري وقيادي بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان سافر من سويسرا إلى هناك، وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق وعدم تعارض المصالح، وتمويل الإخوان للقاعدة.

وأكدت المعلومات أن التعاون ظل قائما طيلة تلك السنوات وتُوج بتنسيق كامل في ليبيا عقب وصول الإخوان للحكم في مصر عام 2012، حيث رصدت الأجهزة الأمنية اتصالا غريبا بأيمن الظواهري زعيم القاعدة، واردا من هاتف محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في مصر إبان وجود الرئيس الإخواني محمد مرسي في الحكم، وخلال الاتصال إطمأن الطهطاوي على صحة الظواهري لكونهما أبناء خالة، وبعدها أبلغه أن الرئيس محمد مرسي يريد التحدث معه.

وكشفت المصادر، أنه خلال الاتصال جرى الاتفاق على تنسيق كامل في ليبيا لمساعدة الجماعات التابعة للإخوان الإرهابية في السيطرة على مقاليد الأمور على الأرض، وطلب الظواهري من مرسي إرسال وفد إخواني مصري إلى ليبيا للتنسيق مع نزيه عبدالحميد الرقيعي المعروف بـ”أبي أنس الليبي” وهو مهندس ليبي في تكنولوجيا المعلومات وعمل كأخصائي كمبيوتر واتصالات لتنظيم القاعدة، وكان من قيادات التنظيم في ليبيا.

وطلب الظواهري مقابل ذلك دعما ماليا لقيادات الجماعة الإسلامية والجهاد الهاربين وأسرهم، والإفراج عن بعض المسجونين منهم من خلال عفو رئاسي يصدره مرسي، والتدخل والضغط للإفراج عن عمر عبدالرحمن مفتي الجماعة الإسلامية والذي كان محتجزا في أمريكا.

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