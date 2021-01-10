ليبيا تسجل 13 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 13 حالة وفاة، و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي وفيات كورونا في ليبيا بلغ 1581، والإصابات 104745 حالة.

وبحسب البيان استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4410) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1250) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (419) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (64) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (68) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (6) عينات

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (62) عينة

9.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (118) عينة

10.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (470) عينة

11.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (70) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (79) عينة

13.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (46) عينة

14.مختبر مستشفى مصراتة الطبي عدد (212) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 3667 ) عينة سالبة

– عدد (743) عينة موجبة ( 353 جديدة + 208 مخالطة )

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 247 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 6 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 13 حالة جديدة

عدد 102 حالة مخالطة

4.الزاوية الغرب

عدد 14 حالة جديدة

5.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

6.صرمان

عدد 8 حالة جديدة

7.الماية

عدد 5 حالة جديدة

8.المنشية الجميل

عدد 6 حالة جديدة

9.زلطن

عدد 16 حالة جديدة

10.بني وليد

عدد 5 حالة جديدة

11.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

12.الخمس

عدد 16 حالة جديدة

13.زليتن

عدد 16 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

14.السواني بن ادم

عدد 10 حالة جديدة

15.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

16.غدامس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

17.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

18.السائح

عدد 1 حالة جديدة

19.سبها

عدد 3 حالة جديدة

20.الشاطئ

عدد 7 حالة جديدة

21.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22.ام الأرانب

عدد 1 حالة جديدة

23.مرزق

عدد 4 حالة جديدة

24.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

25.ككلة

عدد 1 حالة مخالطة

26.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

27.جادو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

28.الجفرة

عدد 3 حالة جديدة

29.العزيزية

عدد 4 حالة جديدة

30.الزاوية المركز

عدد 27 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

31.العجيلات

عدد 6 حالة جديدة

32.قصر بن غشير

عدد 6 حالة جديدة

33.الزاوية الجنوب

عدد 10 حالة جديدة

34.السبيعة

عدد 5 حالة جديدة

35.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

36.يفرن

عدد 3 حالة جديدة

37.العامرية

عدد 9 حالة جديدة

38.الجفارة

عدد 7 حالة جديدة

39.نالوت

عدد 9 حالة جديدة

40.الحرابه

عدد 4 حالة جديدة

41.رقدالين

عدد 10 حالة جديدة

42.غريان

عدد 12 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

43.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1099 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 901 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في السائح

3.عدد 23 حالة في العجيلات

4.عدد 10 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

6.عدد 1 حالة في درج

7.عدد 2 حالة في الكفرة

8.عدد 85 حالة في مصراته

9.عدد 5 حالات في سبها

10.عدد 10 حالات في صبراته

11.عدد 22 حالة في الزاوية المركز

12.عدد 38 حالة في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 6 حالات في طرابلس

2.عدد 2 حالة في صرمان

3.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في ترهونه

6.عدد 1 حالة في جنزور

وأكد البيان أن الإحصاءات العامة كالتالي:

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 104745

2.الحالات النشطة : 22872

3.المتعافين : 80292

4.الوفيات : 1581

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