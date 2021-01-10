السراج يبحث مع ويليامز ونورلاند سبل إجراء الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز آخر مستجدات الأوضاع الجارية في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الرئاسي تابعته صحيفة المرصد جرى ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الإيطالية روما، لتدارس سبل المضي قدمًا في المسار السياسي، ناقلًا عن ويليامز ترحيبها بما أبداه السراج من التزام بتسخير كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في الـ24 من ديسمبر المقبل بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.

وفي ذات السياق التقى السراج بسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لتبادل وجهات النظر بشأن ما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية العسكري الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي. مشيرًا إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، لتحقق المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية