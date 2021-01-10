الوطني للأرصاد يتوقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أحوال الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة، موضحا أن درجات الحرارة مازالت فوق معدلاتها الفصلية هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ليبيا.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا ملحوظًا بداية من يوم غد الإثنين على أغلب مناطق الشمال الغربي، مشيرا إلى أن مناطق رأس أجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي سيكون بها الطقس دافئ مع إثارة للأتربة هذا اليوم، واحتمال سقوط أمطار متفرقة مساء الثلاثاء على بعض المناطق، و الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى (50) كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار وهنام هبوط للرؤية الأفقية على بعض المناطق تتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية يوم الثلاثاء، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 35) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا وتدريجيًا بداية من يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن الطقس في مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مرادة ستكون به السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة يوم الغد تصل سرعتا إلى (50) كم/ساعة أحيانًا مثيرة للأتربة والغبار، و درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 30) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا من مساء الثلاثاء على أغلب المناطق.

ولفت المركز إلى أن حالة الطقس في مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة السماء بها ستكون صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على غدامس والحمادة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27 – 33) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على غدامس ويشمل الانخفاض بقية المناطق يوم الثلاثاء، و الطقس في الكفرة و السرير و تازربو ستكون فيه السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24 – 27) درجة مئوية.

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