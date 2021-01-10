وزارة العدل: التعرف على هوية جثث بالمقابر الجماعية في ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق أن أسر عدد من المفقودين بمدينة ترهونة تمكنوا من التعرف على هوية ذويهم بين الجثث التي تم انتشالها وذلك بعد زيارتهم للمعرض الذي أقامته إدارة الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية والبحوث الذي عرضت فيه متعلقات الضحايا الذين تم انتشالهم من المقابر الجماعية.

وبينت وزارة العدل بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن من بين الجثث التي جرى التعرف عليها جثة المواطن (فتحي سعيد عبدالقادر) الذي تم اختطافه وعدد من إخوته حيث تعرفت عيه زوجته عن طريق العلامات المميزة بجسده بالإضافة لتعرفها على ملابسه و متعلقاته الشخصية التي تم عرضها، كما تم التعرف على شقيقه (ميلاد سعيد عبدالقادر) عن طريق زوجته أيضا .

وأكدت وزارة العدل أن المعرض مفتوح حتى تتمكن عائلات المفقودين بمدينة ترهونة من زيارته للتعرف على أقاربهم من خلال الاطلاع على الملابس والمتعلقات الشخصية المعروضة.