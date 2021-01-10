الحكومة الليبية تدعو سكان بلديات جالو وأوجلة وأجخرة للمشاركة الواسعة في اختيار من يمثلهم التمثيل الأفضل

بنغازي 10 يناير 2021 (وال)-دعت الحكومة الليبية الأحد، كافة سكان البلديات جالو، أوجلة، أجخرة، إلى المشاركة الواسعة في اختيار من يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى لها الاستمرار في تقديمها لكافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد.

وتهيب الحكومة الليبية – في بيان – السادة المواطنين من سكان بلديات الواحات الثلاث، أن يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي، هو يوم عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص هذه البلديات كيوم للاقتراع، ويستثنى من ذلك كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يُراعى حفظ حقوقهم في ذلك.

وذلك في إشارة إلى انطلاق العرس الانتخابي للمجالس البلدية للبلديات، وشروعًا في تنفيذ هذا الاستحقاق، ولضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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