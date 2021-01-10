تعليم الوفاق تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بأقسامها الثلاثة

أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات السيد مسعود، اليوم الأحد، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية بأقسامها الثلاثة الأدبي والعلمي، والتعليم الديني.

و قال مسعود في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 39833 طالب وطالبة، 29879 منهم في القسم العلمي، و9818 في القسم الأدبي، و136 طالب وطالبة في التعليم الديني، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات لن تخرج من الأسئلة الاسترشادية التي وزعتها الوزارة على مراقبات التعليم.

ومن جانبه شدد وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية، عادل جمعة على ضرورة حماية الطلاب واللجان المشرفة على الامتحانات، من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

و يجري طلاب القسم العلمي والأدبي اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني في مادتي التربية الإسلامية والتعبير، فيما يجري طلاب التعليم الديني اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني في مادتي القرآن الكريم وأحكامه، والثقافة الإسلامية، كما كانت الوزارة قد أعلنت عن نتائج امتحانات التعليم الثانوي، بنسب نجاح 44.97% للقسم العلمي، و37.41% للقسم الأدبي، و45.38% للتعليم الديني.

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