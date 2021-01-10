«سيالة»: نؤكد وقوفنا الكامل مع الشعب الأندونيسي في محنة طائرتهم المحطمة

قدمت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الإندونيسي في حادث تحطم طائرة إندونيسية كان على متنها 62 شخصا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة إنها «متضامنة بشكل كامل مع عائلات الضحايا والشعب الإندونيسي وتقف إلى جانبه في هذه المحنة».

وصباح اليوم، أعلن رجال إنقاذ إندونيسيون أنهم رصدوا إشارة من الطائرة، وهي من طراز «بوينغ»، وتحطمت في بحر جاوة بعد إقلاعها وعلى متنها 62 شخصا.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن الغواصين استعادوا أجزاء من الطائرة من تحت سطح الماء وأغراضا تعود إلى الركاب. ولم تحدد الوزارة ما إذا كانت الإشارة رُصِدت من الصندوق الأسود للطائرة.

وذكرت الشرطة أنها تسلمت صباح اليوم حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث، مؤكدة أنها تعمل على تحديد هويات الضحايا.