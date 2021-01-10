إظلام تام في سرت نتيجة عطل فني بمنطقة البريقة

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء في سرت رمضان بوشوفة إن المدينة دخلت في إظلام تام (بلاك اوت) ، منذ الساعة 11:00 ليل الجمعة.

وأوضح بوشوفة لـ”أخبار ليبيا24″ أمس السبت، إن الإظلام حدث نتيجة عطل فني بمنطقة البريقة شرقي مدينة سرت، ويعمل مهندسو وفنيو الشركة لإصلاح العطل الفني لعودة التيار الكهربائي للمدينة وضواحيها.