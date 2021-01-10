منظمة حقوقية: إعادة أكثر من 11 ألف مهاجر لليبيا بعد إنقاذهم في البحر

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر وإعادتهم لليبيا خلال العام 2020 بلغ 11891 مهاجر.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من ‎ليبيا هذه السنة بلغ 811 شخصاً، بما في ذلك 321 عن طريق إعادة التوطين بالإضافة لوجود 44,725 مهاجر وطالب لجوء مسجلاً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدي ليبيا

وأشارت اللجنة الوطنية لحقوق إلى أن أكثر من 300 مهاجر ولاجئ لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا خلال عام 2020 لكن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.