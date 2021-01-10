هولندا: نحن شركاء لليبيا من أجل السلام والاستقرار

ليبيا – دعا سفير هولندا في ليبيا “لارس توميرس” إلى الاتحاد لدعم ملتقى الحوار السياسي في وقت ستبقى فيه بلاده شريكًا مع ليبيا من أجل السلام والاستقرار.

موقف “توميرس” الذي جاء عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد، تعليقًا على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف “توميرس” بالقول: “دعونا نجعل العام 2021 عامًا أكثر سلامًا في ليبيا، وقف لإطلاق النار وتقدم للإصلاحات الاقتصادية واحترام لحقوق الإنسان وتقديم المسائلة القانونية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية