الهند تترأس لجنة العقوبات الأممية على ليبيا

ليبيا – أعلن سفير الهند بالأمم المتحدة “تيرومورتي” أن بلاده ستترأس خلال فترة عملها بمجلس الأمن الدولي الممتدة لعامين لجنة متابعة فرض العقوبات على ليبيا.

تقرير إخباري مقتضب نشرته صحيفة “ذا هندو” الهندية الناطقة بالإنجليزية تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “تيرومورتي” تأكيده أن لجنة العقوبات على ليبيا هيئة فرعية مهمة جدًا، تابعة لمجلس الأمن الدولي، لكونها تنفذ نظام العقوبات على مدار الساعة بما فيه حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول المالية وحظر السفر، والتدابير الخاصة بالتصدير غير المشروع للنفط.

واختتم “تيرومورتي” تصريحاته بالإشارة إلى توليه مهامه في ظل فترة حرجة وتركيز دولي كبير على ليبيا وعملية السلام فيها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية