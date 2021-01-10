توضيح سبب الإظلام التام في سرت

نقلت بلدية سرت تصريحات لرئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء «إدارة الوسطى- سرت» يوضح فيها أسباب حدوث إظلام في المدينة امتد لنحو 24 ساعة، من مساء الجمعة إلى مساء السبت.

وقال المهندس رمضان أبوشوفة في التصريحات المنشورة اليوم الأحد إن ما تعرضت لة منطقة سرت ودخولها فى إظلام تام تواصل 23 ساعة سببه حدوث عطل فنى مفاجئ فى خط البريقة باتجاه سرت.

وأوضح أن موقع العطل كان عند النقطة 70 كيلو متر غرب البريقة، مشيرا إلى أن خط رأس لانوف سرت عاطل مند أسبوعين ولم يتم البلاغ عنه، كمالم تتم صيانته، مما أدى الى وقوع ودخول منطقة سرت فى إظلام تام مند مساء الجمعة إلى مساء السبت.

وأضاف أبوشوفة: «المنطقة من رأس الأنوف شرقا وحتى منطقة الثلاتين غرب ظلت بدون كهرباء مند 23 ساعة متواصلة».

ولفت إلى أن فرق الصيانة من مهندسيين وفنيين بشركة كهرباء أجدابيا وبالتنسيق مع الهئية العامة للكهرباء بنغازي ودائرة الخطوط بسرت تمكنوا من صيانة واصلاح خط البريقة سرت وكذلك خط رأس لانوف سرت وارجاع التيار الكهربائى بالكامل للمنطقة التى شهدت أظلام دامس، منبها بأن المنطقة تتغدى حاليا بقرابة 90 ميغاوات.

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