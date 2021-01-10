القاسمي : البعثة الأممية ستصطدم بمطالب “الإخوان” بشأن آلية التصويت على المناصب السيادية

أكد المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي جمعة القاسمي، اليوم الأحد، أن مقترحات البعثة الأممية ستصطدم بتمسك تنظيم الأخوان الإرهابي بمطالبه في أن يكون التصويت على المناصب السيادية في المرحلة الانتقالية خاضعا لمشاركة الجميع.

وأوضح القاسمي في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية تحاول اختصار عدد اللجنة التي أغلبها من التيار الأسلامي وشكلت لجنة من 18 شخصا سيجتمعون في جنيف، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تمرر اللجنة حلا هجينا، في الأغلب سيخدم تيار الإسلام السياسي ومنطقة غرب ليبيا

وأشار القاسمي إلى أن أعضاء تنظيم الأخوان الإرهابي وكذلك بعض الشخصيات من غرب ليبيا، يحاولون تمرير فكرة أن مناصب السلطة التنفيذية سيادية وتخص كل ليبيا، وهذا يعني وفق توجههم أن يشارك كل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 75 في عملية الاختيار، وهذا يعطي فرصة لهذا التيار في الاستحواذ على جميع المناصب.

ولفت القاسمي إلى أن البعثة دعت لاجتماعات جنيف لكنها لم تعلن عن جدول أعمال لها أو تطرح نقاطا مما سيتم تداوله بها“.

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