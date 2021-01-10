عاجل ليبيا الان

القاسمي : البعثة الأممية ستصطدم بمطالب “الإخوان” بشأن آلية التصويت على المناصب السيادية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي جمعة القاسمي، اليوم الأحد، أن مقترحات البعثة الأممية ستصطدم بتمسك تنظيم الأخوان الإرهابي بمطالبه في أن يكون التصويت على المناصب السيادية في المرحلة الانتقالية خاضعا لمشاركة الجميع.

وأوضح القاسمي في تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية تحاول اختصار عدد اللجنة التي أغلبها من التيار الأسلامي وشكلت لجنة من 18 شخصا سيجتمعون في جنيف، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تمرر اللجنة حلا هجينا، في الأغلب سيخدم تيار الإسلام السياسي ومنطقة غرب ليبيا

وأشار القاسمي إلى أن أعضاء تنظيم الأخوان الإرهابي وكذلك بعض الشخصيات من غرب ليبيا، يحاولون تمرير فكرة أن مناصب السلطة التنفيذية سيادية وتخص كل ليبيا، وهذا يعني وفق توجههم أن يشارك كل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 75 في عملية الاختيار، وهذا يعطي فرصة لهذا التيار في الاستحواذ على جميع المناصب.

ولفت القاسمي إلى أن البعثة دعت لاجتماعات جنيف لكنها لم تعلن عن جدول أعمال لها أو تطرح نقاطا مما سيتم تداوله بها“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • البعثة الاممية لكي تنجح لابد لها من تنحية آدم وسميث الليبيين من لجنة الحوار والا تكون تناقضت مع الحقيقة ففي امريكا ذهبوا للسجن وفي ليبيا يتم تنصيبهم قادة وزعماء .

    رد

  • للاسف الامم المتحدة لا تحترم ارادة الشعب الليبى الذى اختار نوابه عبدالله الثنى رئيسا للوزراء فكيف يتم تعيين اخر عن طريق شوية خرفان واى تغيير ينبغى ان يكون بموافقة البرلمان بنصاب قانونى والا يظل عبدالله الثنى رئيسا للوزراء ويقون باعادة تشكيل الحكومة لتشمل الجميع ويظل المجلس الرئاسى باعضائه التسعة ويكون القرار بالتوافق واى قرار بدون التوافق فهو باطل اثناء الفترة الانتقالية مع انشاء لجنة للامن القومى برئاسة اعلى سلطة منتخبة وهو رئيس البرلمان مع رئيس المجلس الرئاسى ورئيس الوزراء الذى نال ثقة البرلمان وقائد الجيش الوطنى ورئيسى الاركان بالشرق والغرب وبس

    رد