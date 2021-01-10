السيطرة على تسرب مياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة السيطرة على تسرب مياه بأحد غرف الصمامات بالمحطة C542+000‪ A/ والتي تعرضت للاعتداء من قبل بعض المواطنين.

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن “الفريق الفني بمنطومة الحساونة سهل الجفارة وأثناء أعمال المراقبة والتعبئة بالمسار الأوسط تمكن من صيانة تسريب المياه بأحد غرف الصمامات بالمحطة C542+000‪ A/ والتي تعرضت للاعتداء من قبل بعض المواطنين، لوضع توصيله غير شرعية على الخط”.

وأكد الجهاز إتمام أعمال الصيانة دون اللجوء إلى إيقاف الضخ وتخفيض الضغط” داعيا المواطنين إلى وقف الاعتداءات على مكونات المنظومة ومسارات وخطوط نقل المياه لاستمرار تدفق المياه للمستهلكين”.